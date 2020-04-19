Сумчанину придется-таки оплатить 17 тысяч за поход в «АТБ» без маски

В соответствии с протоколом, мужчина вечером 30 марта зашел в магазин «АТБ» без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски).
Не согласившись с решением суда первой инстанции, сумчанин обжаловал его в апелляционный суд, и просил прекратить производство по его делу в связи с малозначительностью совершенного им административного правонарушения и ограничиться устным замечанием.
Рассмотрев материалы дела, апелляционный суд оставил без изменений постановление суда первой инстанции, поскольку судья местного суда пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях лица состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 44 - 3 КУоАП.
Кроме того, апелляционным судом также учтено, что мужчина не реагировал на замечания работников и посетителей магазина о необходимости надеть средство индивидуальной защиты и вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. Нарушая нормы правомерного поведения в обществе, мужчина должен был знать, что такие его действия могут привести к привлечению его к ответственности, однако пренебрег этим обстоятельством.
Об этом сообщил заместитель начальника ГУНП в Сумской области Николай Худенко во время брифинга в облгосадминистрации....
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