Сумчанину придется-таки оплатить 17 тысяч за поход в «АТБ» без маски Сумской апелляционный суд оставил без изменений постановление судьи Заречного районного суда г. Сумы, которым мужчина, который находился в магазине без маски, был привлечен к административной ответственности за нарушение правил карантина и на которого был наложен штраф в размере 17 000 грн.

В соответствии с протоколом, мужчина вечером 30 марта зашел в магазин «АТБ» без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски).

Не согласившись с решением суда первой инстанции, сумчанин обжаловал его в апелляционный суд, и просил прекратить производство по его делу в связи с малозначительностью совершенного им административного правонарушения и ограничиться устным замечанием.

Рассмотрев материалы дела, апелляционный суд оставил без изменений постановление суда первой инстанции, поскольку судья местного суда пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях лица состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 44 - 3 КУоАП.

Кроме того, апелляционным судом также учтено, что мужчина не реагировал на замечания работников и посетителей магазина о необходимости надеть средство индивидуальной защиты и вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. Нарушая нормы правомерного поведения в обществе, мужчина должен был знать, что такие его действия могут привести к привлечению его к ответственности, однако пренебрег этим обстоятельством.