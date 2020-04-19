Самый гуманный суд в мире отпустил 9-кратно судимого организатора группы мошенников в СИЗО из-под стражи Сумская прокуратура обжалует освобождение из-под стражи подозреваемого, который во время очередного отбывания наказания организовал группу телефонных мошенников

Решением следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы сегодня, 5 мая, подозреваемому, который, отбывая наказание в Сумском СИЗО, организовал группу мошенников, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

При этом прокуратура настаивала на его содержании под стражей, поскольку подозреваемый имеет склонность к совершению преступлений. Об этом свидетельствует тот факт, что 36-летний мужчина уже был девять раз судим, в том числе за убийство, разбой, грабежи, кражи, угон авто, незаконное обращение с оружием.

Более того, отбывая наказание за очередное преступление, мужчина не стал на путь исправления, а организовал группу телефонных мошенников, которые обманывали доверчивых граждан. Сейчас его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 / ч. 4 ст. 190 (организатор мошенничества) УК Украины. Подозреваемому грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура считает, что решение суда является незаконным, необоснованным и подлежащим отмене, поскольку принято с нарушением требований уголовного процессуального законодательства. На указанное решение суда уже подана апелляционная жалоба. Однако подозреваемого уже освобожден из-под стражи, сообщает пресс-служба прокуратуры области.