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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:081

В окрестностях Путивля нашли еле живого лисенка

О найденном лисенке написала Татьяна Суворова в группе «Доброе сердце». Шостка».

«Здравствуйте, прошу всёх неравнодушных о помощи! Пару дней назад мы с подругой в районе города Путивль нашли ели живого, маленького лисёнка! Ему приблизительно 2-3 недели, совсем кроха. Через день Лисёнок ожил, правда, к большому нашему сожалению, у него парализованы задние лапки. Большая вероятность, что перебит позвоночник. Ездили к врачу, ветврач сказал, что мало шансов, но они есть. На данный момент делаю ему уколы, что бы поддержать жизненные силы организма. Лисёнок шустрый, постоянно ищите и зовёт свою маму. Сам пока не кушает, приходится насильно кормить с помощью шприца! Лисёнок нуждается в доме! И в квалифицированной врачебной помощи! Скорее всего, нужна операция! Большая просьба ко всем кто может помочь чем можете!», - написала она.

Общество
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