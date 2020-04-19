На Сумщине уже 130 случаев заболевания коронавирусом

За сутки в области добавилось 18 случаев. Всего – 130.
В Украине зафиксировано 13184 случая коронавирусной болезни COVID-19
Об этом сегодня, 6 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
По состоянию на 6 мая в Сумской области 130 случаев заболевания COVID-19....
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 13184 случая COVID-19, из них 487 за последние сутки....
Третий случай коронавирусной инфекции в Глухове подтвердили ПЦР-исследования сегодня, 5 мая....
Об этом сегодня, 5 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.... 1