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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:362140

Ситуация с коронавирусом в Украине

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 13184 случая COVID-19, из них 487 за последние сутки.

Болезнь подтверждена у 905 детей и 2551 медика. Всего в Украине исследовано 144 283 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 9304 пациентов, из них 744 ребенка и 2112 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3880 человек, из них 161 детей и 439 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 169 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 472 (219 выздоровели)

- Волынская обл. - 359 (96 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 568 (72 выздоровели)

- Донецкая обл. - 85 (14 выздоровели)

- Житомирская обл. - 456 (37 выздоровел)

- Закарпатская обл. - 572 (73 выздоровели)

- Запорожская обл. - 298 (89 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1037 (104 выздоровел)

- г. Киев - 1651 (99 выздоровели)

- Киевская обл. - 891 (89 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 402 (181 выздоровели)

- Львовская обл. - 553 (116 выздоровели)

- Луганская обл. - 42 (8 выздоровели)

- Николаевская обл. - 165 (29 выздоровели)

- Одесская обл. - 505 (20 выздоровели)

- Полтавская обл. - 232 (55 выздоровели)

- Ривненская обл. - 787 (100 выздоровели)

- Сумская обл. - 130 (63 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 935 (188 выздоровели)

- Харьковская обл. - 403 (48 выздоровели)

- Херсонская обл. - 143 (57 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 134 (30 выздоровели)

- Черкасская обл. - 314 (81 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 1985 (220 выздоровели)

- Черниговская обл. - 65 (9 выздоровели).

Общество Коронавирус

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