На Сумщине за сутки +18 случаев коронавируса: Сумы, район и Глухов По состоянию на 6 мая в Сумской области 130 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 18 человек (г. Сумы - 11, Сумской район - 6, г. Глухов - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 24 случая заболевания, в Сумском районе - 7, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район - 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 11, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4, Глуховский район - 2, г. Глухов - 3.