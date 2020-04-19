Сумські військовики можуть отримати фахові послуги із психологічної реабілітації

Мова йде про мешканців Сумської міської ОТГ, які постраждали у Революції Гідності, учасників АТО та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Кваліфікована допомога з психологічної реабілітації надаватиметься двома суб’єктами: ДП «Південь-Курорт-Сервіс» (Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Сергіївка) та ТОВ «Санаторій «Токарі» (Сумська область, Лебединський район, с. Токарі).

Тож при подачі заяви, яку можна роздрукувати за посиланням необхідно також додати:

- копію паспорта;

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

У департаменті нагадують, що на період дії карантину документи приймають на електронну пошту установи (у вигляді сканованої копії) – dszn@smr.gov.ua; через скриньку для прийому документів, що знаходиться при вході до адмінбудівлі або шляхом поштового відправлення (40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 35).

Отримати додаткову інформацію можна за телефоном: 78-88-88.