Подробности ночной драки в Сумах В отделе коммуникации полиции Сумщины сообщили, что участниками ночной драки у входа в парк имени Кожедуба стали двое мужчин, которые отдыхали в центре города вместе с девушками.

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого. По данным представителя управления патрульной полиции Сумщины Олега Сологуба, в разгар драки на место прибыла патрульная полиция и растянула участников. Одному из участников драки вызвали «скорую» из-за полученной им травмы лица, потом мужчин увезли в Сумской городской отдел полиции на Первомайскую. Там, по данным коммуникации полиции области, они написали заявления друг на друга, пишет Sumy.Today.