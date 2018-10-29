Подробности ночной драки в Сумах

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого. По данным представителя управления патрульной полиции Сумщины Олега Сологуба, в разгар драки на место прибыла патрульная полиция и растянула участников. Одному из участников драки вызвали «скорую» из-за полученной им травмы лица, потом мужчин увезли в Сумской городской отдел полиции на Первомайскую. Там, по данным коммуникации полиции области, они написали заявления друг на друга, пишет Sumy.Today.
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