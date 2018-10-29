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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:371127

Подробности ночной драки в Сумах

В отделе коммуникации полиции Сумщины сообщили, что участниками ночной драки у входа в парк имени Кожедуба стали двое мужчин, которые отдыхали в центре города вместе с девушками.

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого. По данным представителя управления патрульной полиции Сумщины Олега Сологуба, в разгар драки на место прибыла патрульная полиция и растянула участников. Одному из участников драки вызвали «скорую» из-за полученной им травмы лица, потом мужчин увезли в Сумской городской отдел полиции на Первомайскую. Там, по данным коммуникации полиции области, они написали заявления друг на друга, пишет Sumy.Today.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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