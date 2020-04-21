Сумських студентів запрошують взяти участь у грантовому проєкті «Scholarship в Україні»

Грантова програма – це відмінна можливість практично кожному студенту отримати значні матеріальні виплати. У рамках V конкурсу соціального проєкту «Scholarship в Україні» для студентів закладів вищої освіти пропонується три окремих гранти, кожен розміром 15 тис. гривень.

Бажаючі взяти участь в проєкті можуть обрати одну з тематик для написання конкурсної роботи:

Готову роботу можна надіслати у форматі word, google docs на пошту організаторів: grant@scholarship.in.ua або розмістити на сайті університету з позначкою про те, що вона написана безпосередньо для конкурсу.

Прийом заявок та робіт триває до 17 травня.

Детальніше про теми і умови конкурсу можна дізнатись на сайті «Scholarship в Україні».