На Сумщине будут судить автомобильного афериста Сумчанин размещал объявления о продаже автомобилей на специализированных сайтах. При этом стоимость транспортных средств была ниже рыночной, а у потенциальных покупателей принимал предоплату. Как только получал деньги, сразу исчезал.

Работники киберполиции в Сумской области совместно со следователями полиции Сумщины, под процессуальным руководством прокуратуры области, разоблачили местного жителя, который «продавал» несуществующие автомобили.

Установлено, что фигурант на специализированных сайтах размещал объявления о продаже автомобилей. Чтобы найти потенциальных покупателей, указывал цены ниже рыночных и просил предоплату за автомобиль. Для убедительности клиентам в электронном виде направлял фото и документы на машину, фиктивный договор купли-продажи и доверенность на авто.

Деньги пострадавших поступали на банковские карточки, открытые на трех человек. Киберполицейские задержали мужчину при снятии наличных с банкомата. Правоохранители провели у него обыски, во время которых изъяли телефоны, поддельные документы, семь карточек и другие вещественные доказательства.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено, материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.