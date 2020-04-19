Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57373

На Сумщине будут судить автомобильного афериста

Сумчанин размещал объявления о продаже автомобилей на специализированных сайтах. При этом стоимость транспортных средств была ниже рыночной, а у потенциальных покупателей принимал предоплату. Как только получал деньги, сразу исчезал.

Работники киберполиции в Сумской области совместно со следователями полиции Сумщины, под процессуальным руководством прокуратуры области, разоблачили местного жителя, который «продавал» несуществующие автомобили.

Установлено, что фигурант на специализированных сайтах размещал объявления о продаже автомобилей. Чтобы найти потенциальных покупателей, указывал цены ниже рыночных и просил предоплату за автомобиль. Для убедительности клиентам в электронном виде направлял фото и документы на машину, фиктивный договор купли-продажи и доверенность на авто.

Деньги пострадавших поступали на банковские карточки, открытые на трех человек. Киберполицейские задержали мужчину при снятии наличных с банкомата. Правоохранители провели у него обыски, во время которых изъяли телефоны, поддельные документы, семь карточек и другие вещественные доказательства.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено, материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Право Мошенничество

По тематике

Вчера 09:55

Житель Сумщины стал жертвой аферистов, пытаясь приобрести через Интернет квадроцикл

Очередной жертвой интернет-афериста стал 44-летний житель Шосткинщины....

04.05.2020 17:44

На Сумщине аферист обобрал 88-летнюю старушку

88-летняя бабушка пыталась спасти дочь от уголовной ответственности за якобы совершенное преступление и отдала за это 6000 гривен....

02.05.2020 17:24

Полиция Сумщины разыскивает продавца «виртуального» трактора

Жертвой афериста стала 45-летняя жительница Краснопольского района, которая в качестве аванса перечислила немалую сумму за понравившийся трактор....

30.04.2020 11:53

Полиция разыскивает аферистов, которые обманули граждан на 80 тысяч гривен

Жертвами мошенников стали трое жителей Сумщины. Работники полиции выясняют личности злоумышленников, чтобы привлечь их к ответственности и вернуть гражданам утраченные...

30.04.2020 08:46

На Сумщине задержали женщину, которая украла у супругов пенсионеров 30 тысяч

Как установили оперативники Глуховского отдела полиции, пострадавшие стали жертвой воровской схемы «денежная реформа»....

Новости

На Сумщине за сутки +18 случаев коронавируса: Сумы, район и Глухов
Сегодня 09:41
Бритіш Американ Тобакко починає продаж безтютюнових нікотинових паучів VELO в Сумах ®
Вчера 15:34
Сумчанин сдал копам пьяного водителя
Сегодня 12:48
Перші роботодавці у Сумах отримують допомогу по частковому безробіттю
Сегодня 12:43
В Сумах горела баня
Сегодня 12:40
На Сумщине заболел коронавирусом пограничник
Сегодня 12:11
В мае сумские депутаты будут собираться по старинке, в зале
Сегодня 12:03
На Сумщине дети, копая червяков для рыбалки, вырыли снаряд
Сегодня 12:00
В Конотопе нашли гранату возле храма
Сегодня 11:58
Юный сумской футболист выиграл в конкурсе от донецкого «Шахтера»
Сегодня 11:45
Коронавирусом заболел врач Сумской 5-й поликлиники
Сегодня 11:24
Лабораторный центр опроверг информацию о больных коронавирусом в УКСе
Сегодня 11:14
view counter

Статьи

Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.