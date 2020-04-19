Продавщица из сумского супермаркета заразила коронавирусом всю семью В Сумском районе все 6 человек больных коронавирусом связаны с продавщицей сумского магазина «Сам Маркет» на Петропавловской.

Об этом сегодня, 6 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, за последние стуки в Сумской районе добавились 5 новых случаев коронавируса. Это семейный очаг, связанный с продавщицей сумского супермаркета «Сам маркет» на Петропавловской, которая заболела первой.

Кроме них, также подтверждена инфекция еще у 5 работников магазина. Из 12 человек, связанных с этим случаев, только у трех человек есть симптомы.

Все 9 новых случаев за сутки в Сумах связаны с "Сам маркетом".