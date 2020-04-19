Продавщица из сумского супермаркета заразила коронавирусом всю семью

Об этом сегодня, 6 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
По его словам, за последние стуки в Сумской районе добавились 5 новых случаев коронавируса. Это семейный очаг, связанный с продавщицей сумского супермаркета «Сам маркет» на Петропавловской, которая заболела первой.
Кроме них, также подтверждена инфекция еще у 5 работников магазина. Из 12 человек, связанных с этим случаев, только у трех человек есть симптомы.
Все 9 новых случаев за сутки в Сумах связаны с "Сам маркетом".