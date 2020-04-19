Коронавирусом заболел врач Сумской 5-й поликлиники

По его словам, у хирурга-интерна поликлиники Сумской больницы № 5 выявили коронавирус. Он находится дома. Определен круг контактных лиц, за ними проводится наблюдение, отобраны образцы для исследования. Во всей больнице рекомендовано провести дезинфекцию.
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