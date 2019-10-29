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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:03233

В мае сумские депутаты будут собираться по старинке, в зале

Сессии Сумского горсовета назначены на 13 мая (та, которую перенесли с 22 апреля) и 27 мая.

В повестке дня первой вопросы расходования средств резервного фонда городского бюджета, коммунальной собственности и приватизации, земельных отношений и градостроительства; второй - отчет о выполнении городского бюджета за I квартал 2020 года, вопрос расходования средств резервного фонда городского бюджета, коммунальной собственности и приватизации, а также земельных отношений и градостроительства.

Заседания будут проходить в сессионном зале Дома советов (на площади Независимости, 2), будут начинаться в 9:00.

Все проекты решений будут опубликованы на Информационном портале Сумского городского совета.

До сессионных заседаний их рассмотрят постоянные депутатские комиссии и на согласительном совете председателей депутатских фракций и постоянных комиссий, пишет сайт мэрии.

Судя по всему, мэр Сум решил отменить карантин для депутатов.

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