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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:4399

Перші роботодавці у Сумах отримують допомогу по частковому безробіттю

Задля підтримки роботодавців і працівників сфери малого та середнього підприємництва, які скоротили чи припинили діяльність в умовах протидії коронавірусній хворобі COVID-19, на законодавчому рівні за роботодавцями закріплено право на допомогу по частковому безробіттю на застрахованих осіб, з якими роботодавець оформив трудові відносини.

На сьогодні на Сумщині 458 роботодавців подали пакети документів на отримання допомоги по частковому безробіттю для 2,3 тис. осіб.

Сумським обласним центром зайнятості були прийняті перші позитивні рішення по 2-ом роботодавцям: ТОВ ТРК «Відікон-Плюс» та адвокатське об’єднання «Адвос», яким допомога буде надана з 1 квітня 2020 року.

Це стало можливим завдяки проведенню широкої інформаційної кампанії обласної служби серед роботодавців Сумщини. Допомога буде отримуватися підприємцями згідно з відповідним затвердженим Кабміном порядком, який набрав чинності 28 квітня поточного року.

 
Общество Служба занятости

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