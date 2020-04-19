Перші роботодавці у Сумах отримують допомогу по частковому безробіттю

На сьогодні на Сумщині 458 роботодавців подали пакети документів на отримання допомоги по частковому безробіттю для 2,3 тис. осіб.
Сумським обласним центром зайнятості були прийняті перші позитивні рішення по 2-ом роботодавцям: ТОВ ТРК «Відікон-Плюс» та адвокатське об’єднання «Адвос», яким допомога буде надана з 1 квітня 2020 року.
Це стало можливим завдяки проведенню широкої інформаційної кампанії обласної служби серед роботодавців Сумщини. Допомога буде отримуватися підприємцями згідно з відповідним затвердженим Кабміном порядком, який набрав чинності 28 квітня поточного року.
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