Сумчанин сдал копам пьяного водителя Один звонок на линию «102» неравнодушного сумчанина и патрульные остановили нетрезвого водителя.

Во время патрулирования областного центра, инспекторы получили ориентировку относительно автомобиля Honda, водитель которого, вероятно, находится в нетрезвом состоянии. Подъезжая по указанному адресу, стражи порядка обнаружили машину на улице Кооперативной. В салоне было двое мужчин - водитель и пассажир, оба с признаками алкогольного опьянения. 29-летний водитель прошел осмотр на месте в присутствии свидетелей, и увидев результат – 1,12 промилле – которого никак не ожидал, категорически с ним не согласился, но в медзаведении пройти осмотр он не захотел.

Патрульные мужчину от управления автомобилем отстранили и составили на него административный материал по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.