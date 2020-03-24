Умер бывший декан филфака Сумского педуниверситета На 67-м году жизни умер ученый, доцент СумГПУ, депутат Сумского областного совета 5-го созыва, декан филфака пединститута Сергей Стаховский.

Он только 4 января встретил свою 66-летие.

«Ушел от нас человек, который всю свою жизнь отдал научной работе, делу воспитания и подготовке будущих учителей в Сумском государственном педагогическом университете им. А.П.Макаренко - с 1981 года на должности старшего преподавателя, с 1987 года - заместитель, а затем и декан филологического факультета. В свое время окончив Днепропетровский государственный университет с отличием по специальности "Украинский язык и литература", он прививал и студентам свою любовь к родному слову. Разработал и много лет Сергей Мечиславович читал курсы лекций по теории литературы, истории литературной критики, введение в литературоведение. В феврале 1988 года получил ученую степень кандидата филологических наук", - пишет пресс-служба облсовета.