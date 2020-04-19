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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15160

В Сумах копы попали в аварию

Сегодня, 6 мая, в Сумах произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Сергей Ратов.

«Сумы, ул.Харьковская 12.15 6 мая 2020.

Я балдею с наших мусокопов», - прокомментировал он.

Управление патрульной полиции в Сумской области пообещало предоставить комментарий позже.

Право Дтп ДТП с патрульными

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