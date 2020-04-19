В Сумах копы попали в аварию

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Сергей Ратов.
«Сумы, ул.Харьковская 12.15 6 мая 2020.
Я балдею с наших мусокопов», - прокомментировал он.
Управление патрульной полиции в Сумской области пообещало предоставить комментарий позже.
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