В Ромнах оперативники задержали 20-летнего рецидивиста, который ограбил знакомую Молодой человек открыто отобрал у своей знакомой мобильный телефон.

В Роменский отдел полиции обратилась роменчанка с сообщением о том, что ее ограбил знакомый. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что заявительница и подозреваемый гостили у своих знакомых, и вся компания после застолья осталась ночевать. А утром гость потребовал от заявительницы возврата денег, которые якобы у него исчезли. И в присутствии хозяев отобрал у женщины ее мобильный телефон – якобы в счет пропавших денег.

При отработке улиц города оперативники увидели правонарушителя и остановили его для проверки. При себе у него оказался мобильный телефон заявительницы.

В содеянном ранее судимый 20-летний роменчанин признался и объяснил, что чужой гаджет хотел продать и таким образом вернуть себе потерянные деньги.

Следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.