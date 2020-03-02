Стали известны детальные графики движения сумских троллейбусов

Для удобства пассажиров, обновленное расписание (см. фото) содержит время прохождения коммунального транспорта через ️контрольные точки▪️ маршрутов №4, №5, №7, №8, №10 А, №15 и №15 А.
Не забывайте, что обязательными условиями для пассажиров остается:
- наличие средств индивидуальной защиты (маски / респираторы)
- справки с места работы.
Конечно, медицинские работники - в приоритете.
Количество пассажиров равно количеству сидячих мест в салоне транспортного средства.
Графики временные и будут действовать до завершения карантина.
Транспорт может курсировать с отклонением от расписания (влияющие факторы: проверка документе у пассажира, если водитель работает без кондуктора - посадка / высадка через первую дверь транспортного средства).
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