На Сумщине внук избил бабушку и отобрал у нее деньги

Об избиении 87-летней жительницы села Собичево Шосткинского района в полицию сообщила ее внучка. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции.
Выяснилось, что вечером избитая старушка смогла добраться до соседей, а те сообщили родным и вызвали медиков. Последние и забрали пострадавшую в больницу. По состоянию здоровья она не смогла рассказать об обстоятельствах происшествия и назвать того, кто ее избил.
Полицейские начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. «Наши сотрудники опросили соседей и родственников потерпевшей и установили, что к совершенному может быть причастен ее внук, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчину разыскали и задержали. Ему 31 год, он имеет судимость за совершение аналогичного преступления».
Предварительно установлено, что в тот день пенсионерка вместе с родными и соседями сажала на своем огороде картофель. После полевых работ организовали небольшое застолье, где присутствовал и подозреваемый. Когда помощники разошлись, внук остался в доме бабушки и потребовал денег. Получив решительный отказ - избил старушку, отобрал у нее наличные и пошел за спиртным и сигаретами.
Сейчас пенсионерка находится в больнице, медики диагностировали у нее множественные гематомы и другие телесные повреждения.
Подозреваемый задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении него в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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