В Конотопе массовые увольнения работников образования (видео)

Все уволенные якобы написали заявления по собственному желанию. Это вызвало большое возмущение среди педагогов Конотопа. Однако городской голова не предоставил никаких объяснений таких действий, пише Голос Конотопа.
Соответствующее видео встречи педагогов и Артема Семенихина опубликовала в Фейсбуке секретарь горсовета Татьяна Сизон.
И депутат горсовета Инна Пащенко:
Сегодня, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых распоряжений....
Ирину Купрейчик уволили с должности замглавы Сумской ОГА....
Мэр Конотопа Артем Семенихин обратился к министру обороны Украины за помощью....
Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что на въезде в город формируются блокпосты для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса....
Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин....