Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49387

В Конотопе массовые увольнения работников образования (видео)

Мэр Конотопа Артем Семенихин уволил начальницу отдела образования Ольгу Беспалую и работников отдела.

Все уволенные якобы написали заявления по собственному желанию. Это вызвало большое возмущение среди педагогов Конотопа. Однако городской голова не предоставил никаких объяснений таких действий, пише Голос Конотопа.

Соответствующее видео встречи педагогов и Артема Семенихина опубликовала в Фейсбуке секретарь горсовета Татьяна Сизон.

И депутат горсовета Инна Пащенко:

Общество Артем Семенихин Конотоп Увольнение

По тематике

Зеленский уволил 7 глав райгосадминистраций на Сумщине
21.04.2020 22:33

Зеленский уволил 7 глав райгосадминистраций на Сумщине

Сегодня, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых распоряжений....

Новая метла: губернатор Сумщины уволил свою предшественницу (обновлено)
06.04.2020 12:53

Новая метла: губернатор Сумщины уволил свою предшественницу (обновлено)

Ирину Купрейчик уволили с должности замглавы Сумской ОГА....

27.03.2020 10:55

Мэр Конотопа просит помощи у Минобороны

Мэр Конотопа Артем Семенихин обратился к министру обороны Украины за помощью....

В Конотопе тоже выставят блокпосты для предотвращения распространения коронавируса
26.03.2020 16:22

В Конотопе тоже выставят блокпосты для предотвращения распространения коронавируса

Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что на въезде в город формируются блокпосты для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса....

В Конотопе умерла женщина, у которой обнаружили коронавирус
25.03.2020 21:10

В Конотопе умерла женщина, у которой обнаружили коронавирус

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин....

Новости

На Сумщине за сутки +18 случаев коронавируса: Сумы, район и Глухов
Сегодня 09:41
Бритіш Американ Тобакко починає продаж безтютюнових нікотинових паучів VELO в Сумах ®
Вчера 15:34
Центральный рынок в Сумах начинает работу в пятницу
Сегодня 17:14
Прокурор Сумщины побывал в СИЗО
Сегодня 16:59
На Сумщине перевернулась «Тойота» (видео)
Сегодня 16:47
В Сумах составили протоколы на два строительных маркета
Сегодня 16:43
Назначено к рассмотрению дело по обвинению 16-летнего сумчанина в изнасиловании
Сегодня 16:18
Внимание! Синоптики предупреждают о сильном ветре
Сегодня 16:08
Сумщина на втором месте в Украине по проценту выздоровевших от коронавируса детей
Сегодня 16:04
Голова Сумської облдержадміністрації ознайомився з діяльністю обласної служби зайнятості
Сегодня 15:58
Сумські військовики можуть отримати фахові послуги із психологічної реабілітації
Сегодня 15:56
Всем, кого будут планово оперировать, будут делать тесты на коронавирус
Сегодня 15:44
view counter

Статьи

Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.