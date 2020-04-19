На Сумщине будут судить организатора нелегального нефтеперерабатывающего завода

По данным следствия, обвиняемый основал предприятие, основным видом деятельности которого было производство продуктов нефтепереработки. При этом плательщиком акцизного налога общество зарегистрировано не было. На территорию завода, который функционировал в Ахтырском районе, завозилось углеводородное сырье, которое перерабатывали в дизельное топливо. Незаконно изготовленное горючее реализовывалось под видом другой продукции, которая не относится к подакцизной группе товаров.
В конце 2018 года деятельность завода была приостановлена. Тогда во время следственного действия обнаружено и изъято продукции общим объемом более 33 тонн. Согласно выводам экспертов, предоставленная на исследование готовая продукция является топливом и в соответствии с налоговым законодательством является подакцизным товаром.
Досудебное следствие проведено следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.