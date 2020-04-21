Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:405

Сумские предприниматели могут оформить помощь на детей онлайн

Как оформить пособие на детей предпринимателям, избравшим упрощенную систему налогообложения и относятся к 1-й и 2-й группам плательщиков единого налога, разъясняют на сайте Министерства социальной политики.

Помощь на детей физические лица-предприниматели могут оформить онлайн, заполнив электронную форму на официальном сайте Министерства социальной политики в разделе «е-сервисы» или по ссылке, а также воспользовавшись Единственным порталом государственных услуг «Дія».

Общество

Новости

На Сумщине за сутки +18 случаев коронавируса: Сумы, район и Глухов
Вчера 09:41
Бритіш Американ Тобакко починає продаж безтютюнових нікотинових паучів VELO в Сумах ®
05.05.2020 15:34
Сумские предприниматели могут оформить помощь на детей онлайн
Сегодня 08:40
Сумських студентів запрошують взяти участь у грантовому проєкті «Scholarship в Україні»
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Шосткинские зоозащитники приютят лисенка, которого нашли под Путивлем
Вчера 22:25
COVID-19 обнаружили еще у двух работников «Сам маркета» в Сумах
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Сумской боец – первый в рейтинге WWFC
Вчера 17:54
Центральный рынок в Сумах начинает работу в пятницу
Вчера 17:14
Прокурор Сумщины побывал в СИЗО
Вчера 16:59
На Сумщине перевернулась «Тойота» (видео)
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В Сумах составили протоколы на два строительных маркета
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Назначено к рассмотрению дело по обвинению 16-летнего сумчанина в изнасиловании
Вчера 16:18
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Статьи

Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
Вчера 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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