Сумские предприниматели могут оформить помощь на детей онлайн Как оформить пособие на детей предпринимателям, избравшим упрощенную систему налогообложения и относятся к 1-й и 2-й группам плательщиков единого налога, разъясняют на сайте Министерства социальной политики.

Помощь на детей физические лица-предприниматели могут оформить онлайн, заполнив электронную форму на официальном сайте Министерства социальной политики в разделе «е-сервисы» или по ссылке, а также воспользовавшись Единственным порталом государственных услуг «Дія».