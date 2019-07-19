В Сумском областном лабораторном центре работает горячая линия по вопросам COVID-19 «Горячая линия» по номеру +380951425498 работает ежедневно с 8.00 до 18.00.

Об этом сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил МАЦЮК во время брифинга по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции в Сумской области.

Позвонив по этому номеру, можно уточнить информацию по вопросам заболеваемости COVID-19 в области. Консультации будут предоставляться высококвалифицированными специалистами ежедневно с 8.00 до 18.00. Напомним, что вся актуальная информация размещается на сайте Сумского областного лабораторного центра http://ses.sumy.ua/.

Также Михаил Мацюк обратил внимание представителей СМИ и блогеров на то, что информация для населения должна подаваться не только оперативно, но и, прежде всего, быть выверенной и достоверной. На такой призыв его спровоцировали сообщение социальных сетях о случаях заболевания коронавирусной инфекцией лиц, работающих в областном управлении капитального строительства. Заместитель директора Сумского областного лабораторного центра опроверг эту информацию и еще раз призвал всех жителей Сумщины оперировать только официальными данными.