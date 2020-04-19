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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34300

На Сумщине будут судить банду автоугонщиков

До 12 лет лишения свободы грозит трем участникам организованной группы, которые в частности специализировались на похищении транспортных средств.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, которые специализировались на похищении транспортных средств и имущества из частных домов в гт. Глухов.

По данным следствия, 31-летний глуховчанин, который лишь несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, продолжил свою преступную деятельность, привлекая к этому еще двух жителей г. Шостки, которым 29 и 20 лет. Мужчины действовали по одной схеме - в отсутствие хозяев проникали в частные домовладения, откуда похищали все ценные вещи. Преимущественно добычей злоумышленников были мотоциклы, скутеры, мопеды, а также квадроцикл и карт, при этом не гнушались они и горючим и бытовыми предметами.

Установлена причастность обвиняемых к 12 эпизодам угона транспортных средств и краж имущества. Деятельность группы прекращена в январе 2020 года. С тех пор организатор и младший участник группы приговора суда ожидают в СИЗО. Их действия квалифицированы по ч. 3, ч. 5 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище в составе организованной группы) и ч. 2, ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно организованной группой) УК Украины.

Еще один участник находится под домашним арестом. Он будет отвечать по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой) УК Украины.

За содеянное всем участникам организованной группы грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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