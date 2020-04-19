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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41300

Сумским медикам, борющимся с коронавирусом, пообещали доплаты до конца недели

На Сумщине все медицинские работники, которые в марте лечили пациентов с коронавирусной болезнью, получат дополнительную оплату.

145 медицинских работников области, которые в марте были задействованы в оказании медицинской помощи больным COVID-19 получат надбавки к заработной плате. Об этом сообщил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов во время ежедневного брифинга.

По его словам, в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусной болезни и заключили договор о медицинском обслуживании населения по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения по соответствующим перечню и объему медицинских услуг по НСЗУ, медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по оказанию медицинских услуг больным коронавирусной болезни (COVID-19), устанавливаются дополнительные доплаты.

Доплата также будет осуществляться медицинским и другим работникам специализированных бригад для реагирования на случаи коронавирусной болезни центров экстренной медицинской помощи, заключивших договор с Национальной службой здоровья.

Напомним, выплата средств осуществляется различными механизмами: за март - через медицинскую субвенцию, а с апреля - через НСЗУ.

Общество Доплаты

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