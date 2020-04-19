Сумским медикам, борющимся с коронавирусом, пообещали доплаты до конца недели

145 медицинских работников области, которые в марте были задействованы в оказании медицинской помощи больным COVID-19 получат надбавки к заработной плате. Об этом сообщил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов во время ежедневного брифинга.
По его словам, в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусной болезни и заключили договор о медицинском обслуживании населения по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения по соответствующим перечню и объему медицинских услуг по НСЗУ, медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по оказанию медицинских услуг больным коронавирусной болезни (COVID-19), устанавливаются дополнительные доплаты.
Доплата также будет осуществляться медицинским и другим работникам специализированных бригад для реагирования на случаи коронавирусной болезни центров экстренной медицинской помощи, заключивших договор с Национальной службой здоровья.
Напомним, выплата средств осуществляется различными механизмами: за март - через медицинскую субвенцию, а с апреля - через НСЗУ.
Обещанные выплаты работникам учреждений здравоохранения в размере 300% были переведены во все области Украины....
Сегодня, 28 апреля, исполком Сумского горсовета принял решение о доплатах медикам городских больниц, которые непосредственно заняты в лечении пациентов с...