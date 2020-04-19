Голова Сумської облдержадміністрації ознайомився з діяльністю обласної служби зайнятості Сьогодні, 6 травня, голова Сумської обласної державної адміністрації Роман Грищенко ознайомився з діяльністю обласної служби зайнятості.

Зокрема, на прикладі Сумського міського центру зайнятості він детально цікавився організацією надання послуг населенню на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Служба зайнятості Сумщини однією з перших в Україні впровадила у практику роботи дистанційне обслуговування безробітних громадян та виплату допомоги по безробіттю.

Нині фахівці служби зайнятості організовують надання роботодавцям допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабміном 22.04.2020. На сьогодні на Сумщині майже півтисячі роботодавців подали пакети документів на отримання допомоги по частковому безробіттю для більше 3 тис. осіб. Перші роботодавці отримають таку допомогу вже найближчими днями.

«Роботодавці Сумщини отримають більше 100 млн. грн. компенсації через втрачені доходи через корона вірус», - повідомив голова облдержадміністрації Роман Грищенко під час робочої поїздки до Сумського міського центру зайнятості.

За його словами, фінансова допомога призначена державою представникам малого та середнього бізнесу з розрахунку двох третин тарифної ставки, встановленої працівникові, але не більше розміру мінімальної зарплати (4723 грн.). Допомога може виплачуватися протягом максимального терміну – 6 місяців. Як це діє? Роботодавець щомісяця надаватиме списки, скільки людей були в стані часткового безробіття під час карантину і скільки коштів повинна переказати служба зайнятості.

Директор Cyмського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний подякував Роману Грищенку за увагу, яку обласна влада приділяє проблемі забезпечення зайнятості населення на Сумщині та компенсації через вимушене безробіття і додав: «Нещодавно ми провели опитування серед безробітних, в рамках якого поставили запитання, яку заробітну плату вони хотіли б отримувати в Україні, щоб не виїздити за кордон. Вони назвали невелику цифру – 10-12 тисяч гривень. І якби ми всі разом створили податкові та інші умови для роботодавців, то могли б зберегти трудовий потенціал на Сумщині».

Роман Грищенко зауважив, що потенціал для вирішення цього питання справді є, зокрема щодо створення робочих місць за спеціальностями, які більше оплачуються. Обласна влада наразі вже над цим працює. Але заважає наявність тіньової заробітної плати на підприємствах.

«Одне з ключових завдань влади – це перш за все забезпечити громадян роботою та належними умовами праці, в тому числі й нормальною зарплатою. Хочу зауважити, що лише офіційне оформлення трудових відносин може бути запорукою захисту найманої праці. Тому ця допомога буде виплачуватися лише тим працівникам, які були в офіційних трудових відносинах з роботодавцем, – зазначив Роман Грищенко. – Я закликаю роботодавців, які досі продовжують виплачувати зарплату в конвертах, відмовитися від цієї дуже хибної практики. Якби сьогодні ви платили зарплату офіційно, то могли би скористатися допомогою від держави».

Директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний запросив Романа Грищенка наступного разу відвідатиСумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, який є активним агентом впливу на ринку праці. За 10 років існування ним охоплено навчанням майже 30 тис. безробітних Сумської, Чернігівської, Вінницької, Полтавської, Харківської, Луганської, Житомирської, Черкаської областей З них за робітничими професіями близько 2000 осіб. За 2019 рік навчалося 6522 особи, за робітничими професіями 360; за січень-квітень 2020 року охоплено навчанням 3136 осіб, з них за робітничими професіями 105 осіб.

Після відвідин Сумського міського центру зайнятості відбувся брифінг голови облдержадміністрації Романа Грищенка та директора обласного центру зайнятості Володимира Підлісного для представників засобів масової інформації.