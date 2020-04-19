Сумщина на втором месте в Украине по проценту выздоровевших от коронавируса детей

Всего в Украине 881 ребенок с подтвержденным COVID-19. Из этого количества 137 детей выздоровели.
На Сумщине выздоровели 9 из 13 детей. Это второй процент по Украине. Лучше только в кировоградской области – 7 из 9.
Больше всего детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрастной группе 10-14 лет - 211. Выздоровел 31 ребенок.
Больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в:
Черновицкой области - 177. Из них выздоровели 29;
Киеве - 102. Из них выздоровели 2,
Киевской области - 86. Из них выздоровели 5,
Ринвенской области - 55. Из них выздоровели 2,
Тернопольской области - 61. Из них выздоровели 12.
Трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 имеют диабет. Один ребенок - заболевание печени. У двух детей иммунодефициты. У пяти - сердечно-сосудистые заболевания. У шестерых детей хронические заболевания легких. У семи - хронические неврологические или нейромышечные заболевания.
Десять детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще один ребенок находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).
Согласно данным World Health Organization (WHO), дети и подростки подвержены риску инфицирования COVID-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.
В то же время, дети и молодежь менее подвержены риску развития тяжелых форм заболевания. Однако тяжелые случаи COVID-19 могут быть среди представителей всех возрастных групп.
Дети и взрослые должны соблюдать одинаковых рекомендаций по карантину и самоизоляции, если есть вероятность того, что они контактировали с больным, или в случае симптомов болезни.
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