Внимание! Синоптики предупреждают о сильном ветре По прогнозам областного Гидрометцентра, 7 мая на территории Сумщины ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В связи с этим спасатели призывают граждан быть крайне осторожными, не ходить вблизи рекламных щитов, раскидистых деревьев и под линиями электропередач, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.