Назначено к рассмотрению дело по обвинению 16-летнего сумчанина в изнасиловании

Напоминаем, что на прошлом судебном заседании парню избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 16.00 26 июня 2020 года.
Дело слушается в закрытом судебном заседании.
Происшествие случилось 8 марта 2019 года около 23.00 в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.
Обвиняемому в изнасиловании экс-кадету избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста....
Сегодня, 14 апреля, в Заречном районном суде города Сумы должно было состояться судебное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего Владислава...
Мужчина, который в 2017 году был осужден к лишению свободы за преступление против половой свободы и половой неприкосновенности, обратился в...
По ходатайству прокуратуры взят под стражу подозреваемый в изнасиловании малолетней....
Событие произошло в одном из райцентров области. В местное подразделение полиции обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что...