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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:18296

Назначено к рассмотрению дело по обвинению 16-летнего сумчанина в изнасиловании

Дело в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть 1 статьи 152 УК Украины) и нанесении потерпевшей легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья (ч.2 ст. 125 УК Украины) назначено к рассмотрению на 10.00 4 июня 2020 года.

Напоминаем, что на прошлом судебном заседании парню избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 16.00 26 июня 2020 года.

Дело слушается в закрытом судебном заседании.

Происшествие случилось 8 марта 2019 года около 23.00 в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.

Право Владислав Кривошей Изнасилование

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