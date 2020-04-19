Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:43381

В Сумах составили протоколы на два строительных маркета

В Сумах составили протоколы на гипермаркет «Эпицентр» и супермаркет «Рона», которые продавали стройматериалы во время карантина.

В Сумах полиция составила три админпротокола на гипермаркет и строительный супермаркет, которые продолжали во время карантина продавать строительные материалы. Об этом сообщил сотрудник сектора коммуникации Нацполиции Сумщины Владимир Кузьменко, пишет UA:СУМИ.

По его словам, они продавали непродовольственные товары в то время, когда это было запрещено постановлением Кабмина. Всего полицией в Сумах было составлено 36 админпротоколов по ст. 44-3 КУоАП.

По информации из единого судебного реестра, протоколы составили на гипермаркет «Эпицентр» и «Рона-маркет».

Сейчас два из трех дел - закрыты судом за отсутствием состава правонарушения, и в силу малозначительности.

Почему закрыли дело в отношении «Роны»?

15 апреля дело о нарушении правил карантина в супермаркете «Рона» рассматривал Ковпаковский районный суд. В постановлении суда указано, что магазин продолжал работу в карантин. Руководитель магазина это признал и «раскаялся».

Судья в своем постановлении решил, что поскольку каких-либо негативных последствий от их действий не наступило, поэтому это правонарушение является малозначительным. Суд закрыл дело и объявил устное замечание руководителю магазина.

Почему закрыли первое дело по «Эпицентра»?

Заречный суд рассматривал первый протокол о нарушении гипермаркетом правил карантина 16 апреля.

По информации из судебного реестра, коммерческий директор ООО «Эпицентр К» в Сумах, который принимал посетителей при выдаче интернет-заказов на парковке у здания гипермаркета, допустил несоблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Мужчина вину не признал. Он пояснил, что он является коммерческим директором неотъемного структурного подразделения «Гипермаркет «Эпицентр К» Сумы» ООО «Эпицентр К», а не коммерческим директором ООО «Эпицентр К» как указано в протоколе.

То есть, он не является должностным лицом, а является лишь наемным работником.

Кроме того, в протоколе не было написано, нарушение каких именно санитарных и противоэпидемических мероприятий было допущено.

В суде отметили, что постановление Кабмина не регулирует инкриминируемых мужчине действий. Также в протоколе полиции не было указано ни нормы, ни санитарные и противоэпидемические мероприятия, которые он нарушил.

Поэтому суд решил закрыть дело в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Общество Нарушение карантина

По тематике

Сумчанину придется-таки оплатить 17 тысяч за поход в «АТБ» без маски
Вчера 17:44

Сумчанину придется-таки оплатить 17 тысяч за поход в «АТБ» без маски

Сумской апелляционный суд оставил без изменений постановление судьи Заречного районного суда г. Сумы, которым мужчина, который находился в магазине без...

На Сумщине составили 348 протоколов о нарушении карантина
29.04.2020 17:57

На Сумщине составили 348 протоколов о нарушении карантина

Об этом сообщил заместитель начальника ГУНП в Сумской области Николай Худенко во время брифинга в облгосадминистрации....

28.04.2020 16:46

Сумчанина оштрафовали за нарушение условий карантина

Сегодня, 28 апреля, за нарушение правил карантина суд привлек мужчину к административной ответственности и наложил на него штраф в размере...

На Сумщине пограничники обнаружили двух нарушителей правил карантина
25.04.2020 13:22

На Сумщине пограничники обнаружили двух нарушителей правил карантина

С начала введения карантинных мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на государственной границе в пределах ответственности Сумского пограничного отряда выявлено уже...

Мэр Сум сдал двух нардепов, нарушивших карантин
24.04.2020 11:39

Мэр Сум сдал двух нардепов, нарушивших карантин

Вечером 23 апреля на странице мэра Сум Александра Лысенко было опубликовано фото, на котором запечатлены участники инспектирования начала ремонта ул....

Новости

На Сумщине за сутки +18 случаев коронавируса: Сумы, район и Глухов
Сегодня 09:41
Бритіш Американ Тобакко починає продаж безтютюнових нікотинових паучів VELO в Сумах ®
Вчера 15:34
Центральный рынок в Сумах начинает работу в пятницу
Сегодня 17:14
Прокурор Сумщины побывал в СИЗО
Сегодня 16:59
На Сумщине перевернулась «Тойота» (видео)
Сегодня 16:47
В Сумах составили протоколы на два строительных маркета
Сегодня 16:43
Назначено к рассмотрению дело по обвинению 16-летнего сумчанина в изнасиловании
Сегодня 16:18
Внимание! Синоптики предупреждают о сильном ветре
Сегодня 16:08
Сумщина на втором месте в Украине по проценту выздоровевших от коронавируса детей
Сегодня 16:04
Голова Сумської облдержадміністрації ознайомився з діяльністю обласної служби зайнятості
Сегодня 15:58
Сумські військовики можуть отримати фахові послуги із психологічної реабілітації
Сегодня 15:56
Всем, кого будут планово оперировать, будут делать тесты на коронавирус
Сегодня 15:44
view counter

Статьи

Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.