В Сумах составили протоколы на два строительных маркета В Сумах составили протоколы на гипермаркет «Эпицентр» и супермаркет «Рона», которые продавали стройматериалы во время карантина.

В Сумах полиция составила три админпротокола на гипермаркет и строительный супермаркет, которые продолжали во время карантина продавать строительные материалы. Об этом сообщил сотрудник сектора коммуникации Нацполиции Сумщины Владимир Кузьменко, пишет UA:СУМИ.

По его словам, они продавали непродовольственные товары в то время, когда это было запрещено постановлением Кабмина. Всего полицией в Сумах было составлено 36 админпротоколов по ст. 44-3 КУоАП.

По информации из единого судебного реестра, протоколы составили на гипермаркет «Эпицентр» и «Рона-маркет».

Сейчас два из трех дел - закрыты судом за отсутствием состава правонарушения, и в силу малозначительности.

Почему закрыли дело в отношении «Роны»?

15 апреля дело о нарушении правил карантина в супермаркете «Рона» рассматривал Ковпаковский районный суд. В постановлении суда указано, что магазин продолжал работу в карантин. Руководитель магазина это признал и «раскаялся».

Судья в своем постановлении решил, что поскольку каких-либо негативных последствий от их действий не наступило, поэтому это правонарушение является малозначительным. Суд закрыл дело и объявил устное замечание руководителю магазина.

Почему закрыли первое дело по «Эпицентра»?

Заречный суд рассматривал первый протокол о нарушении гипермаркетом правил карантина 16 апреля.

По информации из судебного реестра, коммерческий директор ООО «Эпицентр К» в Сумах, который принимал посетителей при выдаче интернет-заказов на парковке у здания гипермаркета, допустил несоблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Мужчина вину не признал. Он пояснил, что он является коммерческим директором неотъемного структурного подразделения «Гипермаркет «Эпицентр К» Сумы» ООО «Эпицентр К», а не коммерческим директором ООО «Эпицентр К» как указано в протоколе.

То есть, он не является должностным лицом, а является лишь наемным работником.

Кроме того, в протоколе не было написано, нарушение каких именно санитарных и противоэпидемических мероприятий было допущено.

В суде отметили, что постановление Кабмина не регулирует инкриминируемых мужчине действий. Также в протоколе полиции не было указано ни нормы, ни санитарные и противоэпидемические мероприятия, которые он нарушил.

Поэтому суд решил закрыть дело в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.