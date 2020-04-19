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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47462

На Сумщине перевернулась «Тойота» (видео)

В результате ДТП, которое произошло на 316-м километре автодороги Н 07 «Киев - Сумы – Юнаковка», травмы получила водитель автомобиля Toyota Corolla.

Предварительно, 22-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справилась с управлением и допустила перекидывание транспортного средства за пределы проезжей части.

Медики зафиксировали у нее ушиб мягких тканей левого плечевого сустава и шейного отдела позвоночника. В автомобиле также был пассажир, который, к счастью, травм он не получил.

Право Дтп

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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