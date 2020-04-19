На Сумщине перевернулась «Тойота» (видео)

Предварительно, 22-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справилась с управлением и допустила перекидывание транспортного средства за пределы проезжей части.
Медики зафиксировали у нее ушиб мягких тканей левого плечевого сустава и шейного отдела позвоночника. В автомобиле также был пассажир, который, к счастью, травм он не получил.
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