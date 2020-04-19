Прокурор Сумщины побывал в СИЗО Прокурор области проверил принятые в СИЗО меры по предотвращению распространения COVID-19 среди заключенных.

Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко 6 мая посетил Государственное учреждение «Сумской следственный изолятор», где проверил условия содержания заключенных, а также состояние принятых персоналом учреждения мероприятий, направленных на предупреждение распространения острой респираторной болезни COVID-19.

В то же время глава прокуратуры Сумской провел личный прием осужденных и заключенных под стражу лиц. Вопросы касались законности заключения, хода досудебного следствия и т.п. На все вопросы заключенные получили ответы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.