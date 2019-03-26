Сумской боец – первый в рейтинге WWFC

Возглавил его сумчанин Сергей Гузев, 4-ое место занимает также наш земляк Кирилл Горобец.
World Warriors Fighting Championship (WWFC) — международная организация, которая проводит бои по смешанным боевым искусствам (ММА) среди профессионалов. Главный офис в Киеве, Украина. Основана в 2013 году.
По данным независимого статистического портала Fight Matrix, среди ММА-организаций лига WWFC занимает 20-е место из 500 в мире и 5-е место среди стран СНГ.
Сумское областное подразделение Национальной федерации смешанных единоборств ММА Украины возобновляет свою деятельность. Его руководителем назначен Владимир Гордиенко....
20 ноября в Сингапуре завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам....
2 ноября в спорткомплексе «Локомотив» в Харькове прошел турнир WWFC 16....
21 сентября в Киеве состоялся турнир WWFC 15 по смешанным единоборствам....
23 марта в городе Днепрорудное (Запорожская обл.) прошел профессиональный турнир WWFC ROAD 20 по смешанным единоборствам....