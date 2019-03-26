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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54357

Сумской боец – первый в рейтинге WWFC

World Warriors Fighting Championship опубликовал рейтинг професииональных бойцов ММА независимо от весовой категории и пола.

Возглавил его сумчанин Сергей Гузев, 4-ое место занимает также наш земляк Кирилл Горобец.

Справка

World Warriors Fighting Championship (WWFC) — международная организация, которая проводит бои по смешанным боевым искусствам (ММА) среди профессионалов. Главный офис в Киеве, Украина. Основана в 2013 году.

По данным независимого статистического портала Fight Matrix, среди ММА-организаций лига WWFC занимает 20-е место из 500 в мире и 5-е место среди стран СНГ.

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