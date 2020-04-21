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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:13813

COVID-19 обнаружили еще у двух работников «Сам маркета» в Сумах

О выявлении коронавируса у еще двух работников «Сам-маркета» на Петропавловской в Сумах сообщила врач-эпидемиолог Сумского областного лабораторного центра Галина Христенко.

Всего среди работников супермаркета зафиксировали 8 случаев коронавируса, сообщила она.

Все работники находятся на самоизоляции, не у всех есть симптомы болезни. Некоторые из работников, имеющих коронавирус, контактировали с покупателями, а некоторые - нет, сообщила Галина Христенко в эфире программы «Тема дня» на UA:СУМИ. Поэтому очагом заболевания считают именно коллектив.

Сейчас магазин закрыт до 11 мая, по решению городской комиссии ТЭБ и ЧС. Галина Христенко считает целесообразным продлить карантин в коллективе еще на неделю.

«Еще 3 мая магазин работал. И среди тех, кто работал, были те лица, у которых установлен диагноз», - сообщила Галина Христенко.

Общество Коронавирус Сам маркет

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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