COVID-19 обнаружили еще у двух работников «Сам маркета» в Сумах О выявлении коронавируса у еще двух работников «Сам-маркета» на Петропавловской в Сумах сообщила врач-эпидемиолог Сумского областного лабораторного центра Галина Христенко.

Всего среди работников супермаркета зафиксировали 8 случаев коронавируса, сообщила она.

Все работники находятся на самоизоляции, не у всех есть симптомы болезни. Некоторые из работников, имеющих коронавирус, контактировали с покупателями, а некоторые - нет, сообщила Галина Христенко в эфире программы «Тема дня» на UA:СУМИ. Поэтому очагом заболевания считают именно коллектив.

Сейчас магазин закрыт до 11 мая, по решению городской комиссии ТЭБ и ЧС. Галина Христенко считает целесообразным продлить карантин в коллективе еще на неделю.

«Еще 3 мая магазин работал. И среди тех, кто работал, были те лица, у которых установлен диагноз», - сообщила Галина Христенко.