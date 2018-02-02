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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:25334

Шосткинские зоозащитники приютят лисенка, которого нашли под Путивлем

На днях около Путивля местные жители нашли лисенка, который выполз на дорогу. У животного парализованы задние лапки.

Люди, нашедшие лисенка, обратились к шосткинским зоозащитникам с просьбой о помощи. Животное доставят в Шостку. Его ждет осмотр у опытного ветеринара Рустама Пашьянапишет Шостка.инфо.

Лисёнок шустрый, не боится людей и постоянно зовёт свою маму. Малыш уже кушает с ложечки.

«Лисенок стал сам кушать! Раз появился аппетит, значит, появилась и жажда жизни. Сегодня вечером, лисенок будет у нас. Завтра врач и рентген. Вот такие у нас дела и планы», – написала шосткинский зоозащитник Татьяна Пискурева.

 
 
 
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