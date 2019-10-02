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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:36119

У Сумах бібліотекарі створили віртуальну добірку до Дня перемоги над нацизмом

Працівники міської централізованої бібліотечної системи підготували для сумчан добірку віртуальних заходів та пошукових сайтів про загиблих під час Другої світової війни з нагоди Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом.

Так, містяни можуть ознайомитись із родинними історіями дітей війни.

Окрім того, до віртуальної добірки увійшов пошуковий портал на базі Документального фонду Національного музею історії України, що акумулює відомості про українських військовослужбовців, які загинули і зникли безвісти (посилання: https://martyrology.org.ua/).

Разом із тим, детальніше про військові події городяни можуть дізнатись із презентаційних роликів:

 
 
 
 
 
 
 
Общество Библиотеки День победы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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