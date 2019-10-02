У Сумах бібліотекарі створили віртуальну добірку до Дня перемоги над нацизмом

Так, містяни можуть ознайомитись із родинними історіями дітей війни.

Окрім того, до віртуальної добірки увійшов пошуковий портал на базі Документального фонду Національного музею історії України, що акумулює відомості про українських військовослужбовців, які загинули і зникли безвісти (посилання: https://martyrology.org.ua/).

Разом із тим, детальніше про військові події городяни можуть дізнатись із презентаційних роликів: