Сумские чиновники передумали делиться кровными с медиками? Широко распиаренное решение исполкома о введении доплат медикам городских больниц, борющимся с коронавирусом, до сих пор не опубликовано.

Решение было принято еще 28 апреля, то есть больше недели назад, но до сих пор не опубликовано и не вступило в силу.

В тот же день мэр Сум Александр Лысенко написал на своей странице в Фейсбуке: «Дякувати лікарям треба не тільки словами, а реальними справами!

Щойно виконавчий комітет затвердив порядок встановлення та виплати додаткової доплати працівникам, які задіяні безпосередньо до надання медичної допомоги хворим на коронавірус у Сумах!

Лікарям, які лікуватимуть хворих з COVID-19, у стаціонарних умовах, доплачуватимуть 10 тис. грн. на місяць., доплати по 7 тис. грн на місяць передбачені і медичним сестрам.

Лікарі зараз на передовій! І їхня зарплатня має бути рівнозначна відповідальності, яка на них покладена, і ризику, на який вони щодня наражають себе і свої родини!»

Но почему-то, решение до сих пор не подписано мэром, а значит и не опубликовано.

Напомним: во время заседания исполкома мэр Сум похвастался, что эти деньги взяты в том числе и из экономии бюджетных средств за счет урезания на 50% премий чиновникам горсовета (он-де подписал такое распоряжение). Это было даже записано в самом решение исполкома. Чтобы медики помнили, кого благодарить. Кстати, и самого распоряжения мэра на сайте также нет…