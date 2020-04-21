За сутки на Сумщине всего 1 случай коронавируса Теперь их всего 131.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины. Выздоровело 63 человека, умерло 4, лечатся 64. Всего в Украине подтверждено 13691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки.