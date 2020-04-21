Ситуация с коронавирусом в Украине

Болезнь подтверждено у 933 детей и 2660 медиков. Всего в Украине исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4193 человек, из них 170 детей и 467 медиков. В подключенит к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 2396 пациентов уже выздоровели, из них 563 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 485 (251 выздоровели)
- Волынская обл. - 393 (109 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 624 (73 выздоровели)
- Донецкая обл. - 89 (16 выздоровели)
- Житомирская обл. - 468 (43 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 600 (86 выздоровели)
- Запорожская обл. - 300 (104 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1055 (126 выздоровели)
- г. Киев - 1675 (110 выздоровели)
- Киевская обл. - 916 (103 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 403 (189 выздоровели)
- Луганская обл. - 42 (11 выздоровели)
- Львовская обл. - 595 (128 выздоровели)
- Николаевская обл. - 171 (35 выздоровели)
- Одесская обл. - 568 (23 выздоровели)
- Полтавская обл. - 236 (81 выздоровели)
- Ривненская обл. - 817 (120 выздоровели)
- Сумская обл. - 131 (63 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 951 (211 выздоровели)
- Харьковская обл. - 448 (49 выздоровели)
- Херсонская обл. - 146 (62 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 138 (35 выздоровели)
- Черкасская обл. - 324 (101 выздоровел)
- Черновицкая обл. - 2048 (258 выздоровели)
- Черниговская обл. - 68 (9 выздоровели).
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