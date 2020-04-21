В Сумах уже 25 случаев коронавируса

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 1 человека (Сумы).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавирусом в Украине в г. Сумы было зафиксировано 25 случаев заболевания, в Сумском районе - 7, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 11, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4, Глуховский район - 2, г. Глухов - 3.
О состоянии больных коронавирусной инфекцией рассказала сегодня, 7 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил...
Об этом сегодня, 7 мая, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 7 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
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Теперь их всего 131....