В Сумах уже 25 случаев коронавируса По состоянию на 7 мая в Сумской области 131 случай заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 1 человека (Сумы).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавирусом в Украине в г. Сумы было зафиксировано 25 случаев заболевания, в Сумском районе - 7, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 11, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4, Глуховский район - 2, г. Глухов - 3.