Сумскому горотделу по делам молодежи и спорта нарисовали логотип Отдел по делам молодежи и спорта несмотря на ограничения на карантине, не был без работы, а работал над разработкой собственного бренда.

Чиновники представили визуальную концепцию логотипа. В нем объединены 2 первые буквы слов «молодежь» и «спорт». Также это два бумеранга, которые присоединяются друг к другу. Бумеранг – это молодежь, которая находится в поисках себя.

При разработке логотипа были использованы два цвета:

– оптимистический желтый;

– голубой озерный.

Разработала логотип дизайнер управления стратегического развития Сумского горсовета Евгения Головенко.

С визуальной концепцией можно ознакомиться по ссылке https://bitly.su/r6U5Xh.