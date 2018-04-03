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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09279

Сумскому горотделу по делам молодежи и спорта нарисовали логотип

Отдел по делам молодежи и спорта несмотря на ограничения на карантине, не был без работы, а работал над разработкой собственного бренда.

Чиновники представили визуальную концепцию логотипа. В нем объединены 2 первые буквы слов «молодежь» и «спорт». Также это два бумеранга, которые присоединяются друг к другу. Бумеранг – это молодежь, которая находится в поисках себя.

При разработке логотипа были использованы два цвета:

– оптимистический желтый;

– голубой озерный.

Разработала логотип дизайнер управления стратегического развития Сумского горсовета Евгения Головенко.

С визуальной концепцией можно ознакомиться по ссылке https://bitly.su/r6U5Xh.

 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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