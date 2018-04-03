Сумскому горотделу по делам молодежи и спорта нарисовали логотип

Чиновники представили визуальную концепцию логотипа. В нем объединены 2 первые буквы слов «молодежь» и «спорт». Также это два бумеранга, которые присоединяются друг к другу. Бумеранг – это молодежь, которая находится в поисках себя.
При разработке логотипа были использованы два цвета:
– оптимистический желтый;
– голубой озерный.
Разработала логотип дизайнер управления стратегического развития Сумского горсовета Евгения Головенко.
С визуальной концепцией можно ознакомиться по ссылке https://bitly.su/r6U5Xh.
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