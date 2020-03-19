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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18432

В Сумах полиция по «горячим следам» задержала грабителя

Около часа хватило оперативникам полиции, чтобы разыскать и задержать злоумышленника, который на территории дачного кооператива ограбил пенсионерку, отобрав у нее мобильный телефон.

Вечером 6 мая к главе одного из дачных кооперативов, расположенных в урочище Барановка в Сумах обратилась 69-летняя жительница областного центра и рассказала, что где-то двадцать минут назад неизвестный мужчина ограбил ее, отобрав мобильный телефон. Глава кооператива позвонил на линию 102 и сообщил о преступлении. Работники криминальной полиции Сумского отдела полиции, прибыв на место происшествия в составе следственно-оперативной группы, пообщались с потерпевшей и попросили просмотреть несколько фотографий лиц, которые ранее уже совершали грабежи, были судимы, и стоят на учете в полиции за аналогичные преступления. Просматривая фотографии, женщина узнала на одном из них своего обидчика, и сказала правоохранителям, что именно он отобрал у нее мобильный.

Полицейские, отправившись домой к подозреваемому, застали 36-летнего мужчину дома - тот недавно вернулся, и имел при себе мобильный телефон пенсионерки. Полученное преступным путем вещь полицейские изъяли.

В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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