На Сумщине за сутки 19 подозрений на коронавирус Подтвердилось только одно.

Об этом сообщает Сумской областной лабораторный центр.

По состоянию на 10:00 7 мая в Сумской области зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19 131, из них 1 за последние сутки в Сумах.

Выздоровели 63 человека, умерли четверо.

За сутки поступило сообщений о подозрении на COVID-19 – 19. Всего с начала года зарегистрировано подозрений – 564.