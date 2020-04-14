На Сумщине за сутки 19 подозрений на коронавирус

Об этом сообщает Сумской областной лабораторный центр.
По состоянию на 10:00 7 мая в Сумской области зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19 131, из них 1 за последние сутки в Сумах.
Выздоровели 63 человека, умерли четверо.
За сутки поступило сообщений о подозрении на COVID-19 – 19. Всего с начала года зарегистрировано подозрений – 564.
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