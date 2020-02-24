На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшую Татьяну Билоус (фото) Работники Шосткинского отдела полиции разыскивают 38-летнюю жительницу райцентра, которая ночью ушла из дома, и сейчас ее местонахождение остается неизвестным.

На вид пропавшей женщине 40 лет, ростом 170-175 см, среднего телосложения. Имеет темные короткие волосы и карие глаза.

Женщина страдает психическим расстройством, а потому возможна безосновательная агрессия. Среди особых примет: правый глаз полузакрыт, постоянно дергает правой рукой вверх-вниз.

Была одета в светло-коричневые пальто, обута в светлые сапоги. Имела при себе светлую женскую сумку. В общем одета неряшливо.

Полиция устанавливает местонахождение пропавшей женщины и обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в розыске Татьяны Билоус.

Если кому-то из граждан известно ее местонахождение, или ее видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в розыске женщины - сообщите об этом в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.