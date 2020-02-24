На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшую Татьяну Билоус (фото)

На вид пропавшей женщине 40 лет, ростом 170-175 см, среднего телосложения. Имеет темные короткие волосы и карие глаза.
Женщина страдает психическим расстройством, а потому возможна безосновательная агрессия. Среди особых примет: правый глаз полузакрыт, постоянно дергает правой рукой вверх-вниз.
Была одета в светло-коричневые пальто, обута в светлые сапоги. Имела при себе светлую женскую сумку. В общем одета неряшливо.
Полиция устанавливает местонахождение пропавшей женщины и обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в розыске Татьяны Билоус.
Если кому-то из граждан известно ее местонахождение, или ее видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в розыске женщины - сообщите об этом в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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