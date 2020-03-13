Сумской Центр админуслуг напоминает об изменении графика работы Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» напоминает горожанам, что в связи с праздниками в течение нескольких дней будет работать по измененному графику.

В пятницу, 8 мая, рабочие часы с 8:00 до 15:00. С субботы 9 мая по понедельник, 11 мая - выходные. Уже со вторника, 12 мая, учреждение начнет свою работу по обычному графику.