Сумской Центр админуслуг напоминает об изменении графика работы

В пятницу, 8 мая, рабочие часы с 8:00 до 15:00.
С субботы 9 мая по понедельник, 11 мая - выходные.
Уже со вторника, 12 мая, учреждение начнет свою работу по обычному графику.
В связи с майскими праздниками управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» в течение нескольких дней будет работать по...
В управлении «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» информируют граждан, что 20 апреля учреждение не будет работать....
Про це пише Інформаційний портал Сумської міської ради....
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», из-за высокой вероятности распространения коронавирусной инфекции и во исполнение решения городской комиссии...
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» информирует граждан о внедрении технических перерывов в работе для осуществления проветривания и...