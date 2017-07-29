Сумские спортсмены будут получать президентские стипендии

Указ опубликован на официальном сайте Президента Украины
За победы, силу духа и выносливость спортсмены-дефлимпийцы Сумской области Анна Затылкина - чемпионка Европы 2018 году по пляжному волейболу и Александр Мукшин - бронзовый призер чемпионата мира 2019 года по биатлону получили стипендии Президента Украины.
Стипендии спортсменам в сумме 7 тыс. гривен будут начислять с 1 июня. Выплаты будут поступать ежемесячно в течение года.
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