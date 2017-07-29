Сумские спортсмены будут получать президентские стипендии Двум нашим землякам назначены президентские стипендии.

Указ опубликован на официальном сайте Президента Украины

За победы, силу духа и выносливость спортсмены-дефлимпийцы Сумской области Анна Затылкина - чемпионка Европы 2018 году по пляжному волейболу и Александр Мукшин - бронзовый призер чемпионата мира 2019 года по биатлону получили стипендии Президента Украины.

Стипендии спортсменам в сумме 7 тыс. гривен будут начислять с 1 июня. Выплаты будут поступать ежемесячно в течение года.