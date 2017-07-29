Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03297

Сумские спортсмены будут получать президентские стипендии

Двум нашим землякам назначены президентские стипендии.

Указ опубликован на официальном сайте Президента Украины

За победы, силу духа и выносливость спортсмены-дефлимпийцы Сумской области Анна Затылкина - чемпионка Европы 2018 году по пляжному волейболу и Александр Мукшин - бронзовый призер чемпионата мира 2019 года по биатлону получили стипендии Президента Украины.

Стипендии спортсменам в сумме 7 тыс. гривен будут начислять с 1 июня. Выплаты будут поступать ежемесячно в течение года.

Спорт Александр Мукшин Анна Затылкина Президентские стипендии

По тематике

Сумская волейболистка выиграла «бронзу» высшей лиги
03.04.2019 14:30

Сумская волейболистка выиграла «бронзу» высшей лиги

ВК «Полтавчанка», за который выступает сумчанка Анна Затылкина, стал третьим в высшей лиге чемпионата Украины по волейболу....

Сумская пляжница выиграла чемпионат Европы
20.08.2018 14:32

Сумская пляжница выиграла чемпионат Европы

19 августа в Киеве завершился IV чемпионат Европы по пляжному волейболу среди спортсменов с нарушениями слуха....

Сумская чемпионка Дефлимпиады будет получать президентскую стипендию
27.12.2017 11:15

Сумская чемпионка Дефлимпиады будет получать президентскую стипендию

Согласно Указу президента Украины №423/2017 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и...

Сумские тренеры будут получать президентскую стипендию
14.11.2017 11:49

Сумские тренеры будут получать президентскую стипендию

Два сумских тренера будут получать по 12 тыс. грн в месяц президентской стипендии....

Сумчанка выиграла Дефлимпиаду
29.07.2017 15:40

Сумчанка выиграла Дефлимпиаду

Сегодня, 29 июля, в турецком Самсуне завершился турнир по пляжному волейболу в рамках Дефлимпийских игр (для спортсменов с нарушениями слуха)....

Новости

В Сумах уже 25 случаев коронавируса
Сегодня 09:32
За сутки на Сумщине всего 1 случай коронавируса
Сегодня 09:21
Бритіш Американ Тобакко починає продаж безтютюнових нікотинових паучів VELO в Сумах ®
05.05.2020 15:34
Конотопские правоохранители установили причину смерти краснокнижного зубра
Сегодня 12:30
Полиция разыскивает псевдобанкира, обманувшего сумчанина на 18 тысяч
Сегодня 12:16
Чиновник Сумской мэрии, пойманный на взятке, отстранен от должности
Сегодня 12:07
Как себя чувствуют больные коронавирусом на Сумщине
Сегодня 12:04
У пограничника с Сумщины коронавирус пока не подтвержден
Сегодня 11:43
В Ромнах оперативники задержали 20-летнего рецидивиста, который ограбил знакомую
Сегодня 11:37
В Сумах коронавирусом заболел ребенок
Сегодня 11:09
Сумские спортсмены будут получать президентские стипендии
Сегодня 11:03
На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшую Татьяну Билоус (фото)
Сегодня 10:42
view counter

Статьи

Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
Вчера 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.