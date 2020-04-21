В Сумах коронавирусом заболел ребенок Об этом сегодня, 7 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, новый случай заражения коронавирусом в Сумах в семейном очаге. Это уже четвертый случай в одной семье. Новый случай у школьника младших классов. Все больные в этой семье находятся дома, болезнь у них протекает в легкой форме.