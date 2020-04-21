У пограничника с Сумщины коронавирус пока не подтвержден

По его словам, пограничник, о котором сообщила Госпогранслужба 6 мая, входит в круг контактных лиц одного из больных. Ему сделали обследование методом ПЦР, но вирус у него пока не обнаружен. Ему проведут еще одно обследование.
О состоянии больных коронавирусной инфекцией рассказала сегодня, 7 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил...
Об этом сегодня, 7 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
По состоянию на 7 мая в Сумской области 131 случай заболевания COVID-19....
Всего в Украине подтверждено 13691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки....
Теперь их всего 131....