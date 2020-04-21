У пограничника с Сумщины коронавирус пока не подтвержден Об этом сегодня, 7 мая, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, пограничник, о котором сообщила Госпогранслужба 6 мая, входит в круг контактных лиц одного из больных. Ему сделали обследование методом ПЦР, но вирус у него пока не обнаружен. Ему проведут еще одно обследование.