Как себя чувствуют больные коронавирусом на Сумщине

По его словам, из 64 человек, у которых подтвержден COVID-19, 17 госпитализированы. В больницах находятся те люди, у которых либо пневмония, либо другие осложнения. Ни один из них не находится на аппарате ИВЛ.
Об этом сегодня, 7 мая, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 7 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
По состоянию на 7 мая в Сумской области 131 случай заболевания COVID-19....
Всего в Украине подтверждено 13691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки....
Теперь их всего 131....