Как себя чувствуют больные коронавирусом на Сумщине О состоянии больных коронавирусной инфекцией рассказала сегодня, 7 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, из 64 человек, у которых подтвержден COVID-19, 17 госпитализированы. В больницах находятся те люди, у которых либо пневмония, либо другие осложнения. Ни один из них не находится на аппарате ИВЛ.